أمن الدولة: توقيف شخص في برقايل اعترف بتنفيذ عمليات نشل عدة

اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، انه "بعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوري م. ش. في بلدة برقايل- عكار، الذي أقدم بتاريخ 19/09/2019 على نشل سيدة من بلدة ​القبيات​، وبتفتيش منزله عثر على القميص الذي كان يرتديه أثناء تنفيذ العملية. وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه العديد من عمليات النشل وتم ضبط بعض المسروقات بالإضافة إلى ​دراجة نارية​ دون أوراق كان يستخدمها في عملياته تلك".

واوضحت انه "بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في ​الشمال​، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجه إلى مديرية عكار الإقليمية- مكتب القبيات الإقليمي للإدلاء بإفاداتهم، أو الإتصال على رقم ​الهاتف​ 350235/06 أو 350492/06 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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