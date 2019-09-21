اشارت وزير الطاقة ندى بستاني الى انه بحسب سيدر تم تحديث خطة الكهرباء ووافق عليها مجلس الوزراء في نيسان، وقد نفذنا منها الكثير، ودفاتر الشروط للمناقصات جاهزة، كما ان "سيدر" يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه المعامل هي معامل شراكة.
وعن تشكيل هيئة ناظمة، اوضحت بستاني في حديث تلفزيوني اننا أرسلنا التعديلات الى مجلس الوزراء وهناك 3 اجتماعات عقدت في اللجنة الفرعية، ونحن في انتظار ملاحظات كل الفرقاء لاستكمال ورشة العمل ومن ثم تعيين الهيئة الناظمة.
وعن تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، اكدت انه قريبا سنرفع الأسماء الى مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: نحن بإنتظار ملاحظات الافرقاء لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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