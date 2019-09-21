القصيفي اتصل باللواء ابراهيم واطلع منع على نتائج الاتصالات لاطلاق سراح الزميل محمد صالح

إتصل نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية جوزف القصيفي بالمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ للإطلاع منه على نتائج الإتصالات المكثفة التي يجريها من أجل إطلاق سراح الزميل ​محمد صالح​ المحتجز في ​اليونان​.

وقد أبلغ اللواء ابراهيم نقيب المحررين أنه أجرى اتصالًا مباشرًا مع السلطات الأمنية المعنية في كل من اليونان و​ألمانيا​، واطلع منها على أسباب توقيفه، وقد أبلغهم أن هناك تشابها في الأسماء أدى إلى هذه النتيجة. وأمل إبراهيم في أن تثمر الإتصالات سريعًا وأن يعود الزميل صالح إلى وطنه وذويه.