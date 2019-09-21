القاضية عون أعطت إشارة بتوقيف المسافرة التي حاولت تهريب أجهزة ايفون

أعطت المدعية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، اشارة بتوقيف المسافرة اللبنانية الجنسية عبير ز. التي حاولت تهريب 47 جهاز ​ايفون​ 11 عبر صالون مطار ​رفيق الحريري​ الدولي، وتمت إحالتها موقوفة بجرم تبييض الأموال الذي تصل عقوبته إلى 7 سنوات سجن.

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