نقابة المحررين دعت للعمل من أجل جلاء الملابسات حول توقيف الزميل محمد علي صالح باليونان

اشارت ​نقابة محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية اللبنانية في بيان، الى ان الزملاء في صيدا و​الجنوب​، وعائلة الزميل محمد ​علي صالح​ المسجل على الجدول النقابي اتصلوا بنقيب المحررين جوزف القصيفي واعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر مع عائلته. وفي المعلومات أن توقيفه - وفق ما نقل ذووه- عائد إلى تشابه في الأسماء.

لفت البيان الى أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية دعت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، والسلطات اللبنانية المعنية، و​السفارة اليونانية​ في لبنان إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت.

وكلف مجلس النقابة عددا من الزملاء لمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه.