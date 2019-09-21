رئيس بلدية حارة صيدا يستنكر احتجاز السلطات اليونانية لابن بلدتهم محمد صالح

ندد رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ واعضاء المجلس البلدي وآل صالح وعموم اهالي بلدة حارة صيدا بتوقيف الاستاذ الصحافي ​محمد صالح​ ابن بلدة حارة صيدا.

واعلن الزين في تصريح له اليوم عن صدمته لاقدام السلطات اليونانية على توقيف ابن بلدة حارة صيدا الاستاذ محمد صالح ابو طارق، وهو المعروف باخلاقه العالية بين زملائه واهل بلدته وكل من عرفه عاملا مخلصا في الشان العام كصحفي محترف منذ اكثر من اربعين عاما، تمتع بالشجاعة والمسؤولية المهنية والشخصية.

ودعا رئيس ​البلدية​ السلطات اليونانية الى الافراج الفوري عن الاستاذ صالح وتقديم الاعتذار له ولعائلته وابناء بلدته عن التصرفات المستغربة والتهم المختلقة والتي لا تمت الى الحقيقة بصلة.

كما دعا السلطات اللبنانية المعنية للتحرك السريع من اجل الافراج عنه وانهاء محنته محذرا من مغبة استمرار احتجازه ظلما.