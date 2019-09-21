أظهرت مسودة بيان لحزب العمال البريطاني المعارض أنه سيتمكن في حال توليه قيادة الحكومة من التوصل إلى اتفاق "معقول" للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة أشهر وإجراء استفتاء ثان على هذا الاتفاق أو البقاء في التكتل خلال ستة أشهر.
واوضحت مسودة البيان التي اطلعت عليها "رويترز"، انه "بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المخزية التي يجريها المحافظون والأزمة البرلمانية سوف تتمكن أي حكومة بقيادة حزب العمال من حل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة أو بأخرى خلال ستة أشهر من توليها السلطة".
ولم يطرح البيان بعد على المؤتمر السنوي للحزب المنعقد في مدينة برايتون الساحلية للموافقة عليه.
وأضاف البيان أن حكومة حزب العمال "ستتوصل مع الاتحاد الأوروبي لاتفاق معقول للخروج خلال ثلاثة أشهر وستطرحه على الشعب في استفتاء مع خيار البقاء في التكتل خلال ستة أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسودة بيان لحزب العمال البريطاني: يمكننا حل مسألة الخروج من الاتحاد في 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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