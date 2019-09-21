داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة قرب كربلاء العراقية

تبنى تنظيم "داعش" تفجير عبوة ناسفة استهدف الجمعة حافلة صغيرة في مدينة كربلاء جنوب بغداد واسفر عن مقتل 12 شخصا.
واعلن التنظيم المتطرف في بيان مقتضب إن "جنود الخلافة" استهدفوا "حافلة لزوار الرافضة المشركين في مدخل مدينة كربلاء بتفجير عبوة ناسفة"، لافتا الى "هلاك عشرة مشركين وإصابة سبعة آخرين".
وكانت أجهزة الأمن العراقية ذكرت الجمعة أن الانفجار الذي استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.
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