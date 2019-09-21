هزة أرضية قوية تضرب ألبانيا

اسماء السيد - تيرانا: أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس أن سكان العديد من المدن الألبانية شعروا بهزة أرضية قوية عصر السبت، ما أدى الى حال ذعر وخصوصا في العاصمة تيرانا.
وبحسب مؤسسة الدراسات الجيولوجية الاميركية فإن قوة الهزة بلغت 5،6 درجات على مقياس ريختر وسجل مركزها في منطقة دوريس (غرب) على عمق عشرة كيلومترات.
ولم يبلغ حتى الآن رسميا عن سقوط ضحايا. لكن وسائل الاعلام المحلية أفادت بإصابة شخصين بجروح طفيفة في قرية هلمس على بعد عشرة كيلومترات من تيرانا.
وبحسب وسائل الاعلام أيضا ظهرت تشققات في العديد من الأبنية في مرفأ دوريس، ثاني كبرى مدن البلاد. كما انقطعت الكهرباء وخطوط الهاتف في العديد من أحياء تيرانا والقرى المجاورة.
والمعروف أن منطقة البلقان تتعرض دائما للهزات الأرضية.
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