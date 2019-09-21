شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: الشارع المصرى سيتصدى لدعوات "الإرهابية" وسيناريوهات الخراب والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، أن الجماعة الإرهابية لازالت تواصل بث سمومها فى الشارع المصرى، ولكن لن يستجيب الشعب لها وأعلنها أكثر من مرة الوقوف خلف الدولة المصرية وقياداتها وتحمله الصعاب التى تمر بها البلاد.

وأوضح أن الحزب ينظم جولات مكثفة بمختلف المحافظات لتوعية الشارع والشباب بمخاطر ما تقوم به الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن التنظيم كشف عن مخططه فى استكمال ضرب استقرار الدولة من خلال تزوير صور بتظاهرات تعود لـ2013 والإدعاء كذبا بمقتل متظاهرين.

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ولفت رئيس حزب الحرية المصرى، أنه رغم الدعوات المكثفة لسيناريوهات الخراب والتدمير، إلا أنه يثق بأن الشعب المصرى لن يستجيب ويدرك مدى ما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح الوطن.

وشدد على ضرورة تنفيذ رؤى الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب والتصدى بكل قوة وحسم لجميع الأكاذيب والشائعات التى تنشرها الحسابات التابعة لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المعادية للدولة على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن هناك حالة من الفشل الذريع تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية، وكتائبها الإلكترونية، بعد صدمة انهيار دعواتهم فى الشارع خلال الساعات الماضية، ورغم استخدامهم كافة الأساليب، والتى تنوعت ما بين تزييف الشائعات وبث الأكاذيب، لنشر العنف والتخريب، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم بالعكس، وواصل إعلام جماعة الإخوان فبركة عدد من الفيديوهات وصورا وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات على أنه واقع فى الشارع المصرى، إلا أن الحقائق جاءت عكس ما كانوا يتمنون له هؤلاء الإرهابيين.