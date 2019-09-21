بقوة 5.6 .. زلزال يضرب غرب العاصمة الألبانية

ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة الألبانية تيرانا.



وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم السبت أن الهزة

وقعت في البحر الأدرياتيكي على عمق 10 كيلومترات، وصنفت قوة الزلزال بأنه بلغ 5.6 درجات، على الرغم من إشارة بعض المصادر الأخرى بأنه بلغ 5.8 درجات على مقياس ريختر.



ونقلت الشبكة الأوروبية عن السكان المحليين قولهم إنهم شعروا بالزلزال على نحو قوي في تيرانا، ما دفع الأشخاص إلى الفرار للشوارع.

فيما لم ترد على الفور تقارير تفيد بوقوع ضحايا، إلا أنه ورد بلاغ بأن مبنى سكني ببلدة /دوريس/ الساحلية تضرر بشكل كبير.