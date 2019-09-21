مختل عقلياً يصيب عسكريين روسيين في هجوم بطاجاكستان

أُصيب جنديان روسيان من قاعدة عسكرية روسية مرابطة في طاجيكستان نتيجة هجوم نفذه شخص مختل عقلياً.
اليوم السبت تعرض اثنين من أفراد القاعدة العسكرية الروسية (رقم 201) المتمركزة في مدينة (بوهتار) بطاجيكستان "لهجوم من قبل شخص مختل عقليا، وذلك أثناء خروجها من القاعدة لتلبية أغراض شخصية في المدينة".
وذكر مصدر بوزارة الداخلية الطاجاكستانية لوكالة أنباء سبوتنيك
وأضاف المصدر "تسبب الهجوم في إصابة الجنديين الروسيين بعدة طعنات، وتم نقلهما إلى المستشفى لعلاجهما.
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