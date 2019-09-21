أردوغان يهدد بشن هجوم على سوريا في حال فشلت المنطقة الآمنة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تهديدات بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا في حال لم يتم إقامة "منطقة آمنة" مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن الجيش التركي "أكمل كل الاستعدادات على الحدود" مع سوريا لفرض منطقة آمنة ممكنة ومن أجل أيضا احتمالية هجوم أحادي في حال لم تقم المنطقة الآمنة المشتركة.

وجاءت تصريحاته قبل مغادرته الولايات المتحدة

للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي أيضًا عقب تقارير صدرت أمس الجمعة مفادها أن تركيا أرسلت أطباء إلى مدينتين تقعان على الحدود مع سوريا استعدادًا لشن هجوم محتمل على سوريا.

وأصر أردوغان على أن تركيا لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة في المنطقة، ولكنه واصل اتهام حليفه بحلف شمال الأطلسي ناتو بـ"دعم الجماعات الإرهابية".

وكان الرئيس التركي يشير إلى وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

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وتعتبر الولايات المتحدة وحدات الحماية الشعبية حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.

كانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في أغسطس على إقامة "منطقة آمنة" على الحدود السورية مع تركيا.

وتريد أنقرة إبعاد ميليشيا وحدات حماية الشعب عن أراضيها.

يشار إلى أن الاستعدادات جارية لإقامة منطقة آمنة، حيث نفذت القوات التركية والأمريكية ست دوريات جوية مشتركة ودورية برية مشتركة في المنطقة.

ولكن لا يزال من غير الواضح من سيكون مسؤولًا عن مراقبة المنطقة الآمنة في الشهور المقبلة.