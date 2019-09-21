الداخلية التونسية: ضبط 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

الداخلية التونسية: ضبط 12 شخصاً يجتازون الحدود البحرية خلسة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، اعتقال 12 شخصاً بمدينة حلق الوادي وولاية بنزرت، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.
لمركز الحرس البحري برادس من ولاية بن عروس تمكنت من ضبط 8 أشخاص كانوا بصدد اعتلاء السور الخارجي للميناء التجاري بحلق الوادي بنية التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بغرض اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن دورية تابعة
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بولاية بنزرت من ضبط 4 أشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا.
ومراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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