رئيس وزراء باكستان يتوجه لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
من وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية عبد الحفيظ شيخ والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين ذو الفقار بخاري".
وذكرت الرئاسة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أن رئيس الوزراء عمران خان يرافقه كل
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يبلغ خلالها المجتمع الدولي عن موقف ووجهة نظر باكستان حول جامو وكشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند والانتهاكات الإنسانية والفظائع بحق الكشميريين.
وأشار البيان إلى أن خان سيلقي كلمته
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني سيعقد أيضا سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من مختلف الدول على هامش الجلسة.
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