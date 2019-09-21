غداً.. انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربي بمقر الجامعة العربية

تنطلق غداً أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة ،وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو مائة شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

وقال ماضي الخميس ، الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ،في بيان اليوم السبت إن الملتقى الذي يعقد للعام السادس على التوالي يولي اهتماما خاصا بالقضايا والمجريات التي تطرا على الساحة كل حين وآخر، مؤكدا أن الملتقى يتناول القضايا المتخصصة على اختلافها ليتم مناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، مما يعمل

على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة ، وأسبابها ، وآثارها على كل المستويات.



وأضاف أن ملتقى قادة الإعلام يستحدث بشكل متواصل من خلال جلساته قنوات اتصال حوارية بين كل من الجمهور المستهدف ، ومتخذي القرار ، لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة، باعتبار أن طاولة الملتقى تضم اكبر عدد من متخذي القرار الإعلامي بالوطن العربي.

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وأوضح أن جدول أعمال الملتقى الذي يُعقد لمدة يوم واحد ، يضم جلستين رئيسيتين ، حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربي.. والمستقبل

المأمول"، وتناقش عددا من الموضوعات أهمها : دور الإعلام إزاء المتغيرات في المنطقة، ومستقبل الإعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام على متخذ القرار ، وتوجيه الرأي العام ، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الإعلامية ، ومسئولية وسائل الإعلام في الفترة الحالية .



وأشار إلى أن الجلسة الثانية تعقد تحت عنوان "الإعلام منبر لقيادة الرأي العام" وتناقش عددا من الموضوعات ، أهمها :مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية ، وقدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسئولية التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية ، والإعلام العربي وتحديات المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات في الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا.



جدير بالذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، والذي يعقد مبادراته الإعلامية على مدار سبعة عشر عاما ، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.