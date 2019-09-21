كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة العدل الأمريكية وجهت رجلاً من نيوجيرسي لتسع تهم اتحادية تتعلق بحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإدارة أن أليكسي صعب، المعروف أيضًا باسم علي حسن صعب أو أليكس صعب، قام بمراقبة المواقع المستهدفة المحتملة للحزب الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، وهو مواطن حاصل على الجنسية اللبنانية - الأمريكية.

وقال ممثلو الادعاء إن صعب البالغ الـ 42 عامًا من موريستاون، وراقب عشرات المواقع في مدينة نيويورك، بما في ذلك مبنى إمباير ستيت ومركز روكفلر وتمثال الحرية وتايمز سكوير ومقر الأمم المتحدة.

وقام الرجل المتهم بالكشف عن الجسور والأنفاق والمطارات، مع التركيز بشكل خاص على "نقاط الضعف الهيكلية في المواقع التي قام بمسحها من أجل تحديد كيف يمكن للهجوم في المستقبل أن يتسبب بأكبر قدر من الدمار".

وقالت وزارة العدل أيضا أن صعب قدم معلومات مفصلة عن هذه المواقع، بما في ذلك الصور.

وتم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وقال المحامي الأمريكي جيفري بيرمان: "كعضو في حزب الله الذي ينسق التخطيط للهجمات الإرهابية الخارجية، زُعم أن أليكسي صعب استخدم تدريبه لاكتشاف الأهداف المحتملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "على الرغم من أن ساب كان مواطنًا أمريكيًا متجنسًا، إلا أن ولاءه الحقيقي كان لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن عقود من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة المئات، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والعسكريون".

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وصرح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول وليام ف. سويني جونيور أن ساب بدأ تدريبه مع عناصر حزب الله في الخارج وكشف النقاب عن مواقع متعددة في المدن الكبرى.

وقال أن الإعلان يسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة إرهابية دولية متطورة لاستكشاف الأهداف في الداخل والخارج، وتحديد مواطن الضعف وجمع التفاصيل الأساسية المفيدة لهجوم في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، جدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وحذر السعودية من أن إيران ستدمرها إذا بدأت حربًا في المنطقة.

وقال في خطاب بثه تلفزيون المنار التابع للحزب: "لا تقامر بشن حرب مع إيران."

وأضاف: "سوف يدمرك. منزلك مصنوع من الزجاج وكذلك اقتصادك ".

