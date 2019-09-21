كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا رد إعلاميون وناشطون على إساءة قطري لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم إعلاميون وناشطون عرب، اليوم السبت، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الذي أساء لمصر.

ورصد "الخليج 365"، أبرز الردود لما ورد من إساءة على لسان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، حيث قال فهد ديباجي، إن" الخلاصة أن قطر و الإخوان يحاولون صناعة ثورة مصرية لن تتحقق إلا في أحلامهم".

أما طراد الأسمري، فرد عليه قائلا "كلب قطري يشتم 100 مليون مصري".

وأضاف أن" الحرب على مصر من قبل تركيا وقطر هي حرب على الغاز "ثروة مصر القادمة" ولأن الأتراك أجبن من ان يخوضوا معركة بحرية مع الجيش المصري لعلمهم بتفوق القوات البحرية المصرية، يحاولون زعزعة مصر من داخلها واستهداف جيشها بالذات".

وتابع "من يريد سرقة مصر وثرواتها وتدمير جيشها هم قطر وتركيا وليس السيسي والجيش المصري، حقيقة يجب ان ينتبه لها كل مصري".

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أما الإعلامي السعودي، منصور الخميس، "اشتغلت الجزيرة، تزييف، فتنة، ما يستفاد أن قطر ماضية في استهداف مصر وكل الدول العربية".

بدوره، قلب احمد عمر بن فريد كحينما قلنا بأن هجمات ما يسمى بجيش الشرعية تجاه الجنوب هو مشروع إخواني بحت يخدم قطر وتركيا حتى وإن أتى تحت غطاء شرعية هادي ،خرج علينا البعض معترضا ومتهما لنا في أرضنا بالتمرد، واليوم راقبوا دور الإخوان في مصر مرة أخرى حتى تدركوا حجم المخطط الذي لا يفرق بين هذه الدولة أو تلك".

من جهته، ذكر رواف ابن السعين "قطر لازالت تعول على الاخوان وتركيا وايران بنجاح مشروعهم ولازالت تراهن وتدعم خراب مصر، لكن المصريين فراعنه اقلهم يدير قطر سياسياً واقتصادياً افضل من الحمدين".

وأضاف "شكراً فراعنة مصر يامن غيرتوا وجه التاريخ في وجه قطر وتركيا وايران،لا عظماء مع مصر غير المصريين".

وأشار إبراهيم بهزاد، أن شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر بهذا الأسلوب و هذه الطريقة و قلة الأدب يدعم ثورة الخراب في مصر ".