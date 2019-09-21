كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني يكشف لـ"الخليج 365": كيف دخل الحوثي صنعاء وانقلب على مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله عوض العوبثاني الخبير والمحلل السياسي اليمني، إن يوم 21سبتمبر 2014، هو تتويج لمشروع إيراني بدأ منذ عام 1979، من خلال أخذ مجموعة من أبناء صعده للدراسة والتدريب في مدينة قم الإيرانية وعلى رأسهم السيد بدر الدين الحوثي وإبنه حسين الحوثي الزعيم السابق للمليشيا، والسيد المؤيد، ليعودوا في ثمانينيات القرن الماضي ويؤسسون جماعة الشباب المؤمن ويؤسسون بعد الوحدة اليمنية عام 1990، حزب الحق كغطاء سياسي للمشروع الطائفي السلالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنهم يستمرون في مشروعهم وفتح المعسكرات بتمويل من حوزات قم ونظام الملالي ويخوضون سته حروب في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ضد الدولة اليمنية ويسعون لتهديد حدود الجيران السعوديين والسعي لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وترك لهم نظام صالح ميناء ميدي على البحر الأحمر لتموين مليشياتهم على مدئ ثلاثة عقود ليصلوا حاليا لتهديد الأمن الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة العالمية ويقتلون الشعب اليمني.

وقال لعلكم تتذكرون يوم دخل الحوثي صنعاء وإنقلب على مؤسسات الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بالتعاون مع عفاش وبتواطئ وخذلان للرئيس هادي، من جناعة الإخوان التي فضلت الهروب عن المواجهة وإلا كيف تختفي الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر قائد الجناح العسكري لجماعة الإخوان والشيخ عبدالمجيد الزنداني وكل جامعة الإيمان وأفراد تنظيم القاعدة التابعين لها والدارسين فيها هو إثبات الإخوان وتفرعاتهم مشروعهم نهب المال العام وثروات الوطن والشعب، لذا لم يدافعوا عن وطن ولم يحموا الحمى.

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وأشار بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح انتقم من الشعب والوطن فكان الجزاء من جنس العمل، حيث تم الغدر به وإنتقم الحوثيين منه لمقتل سيدهم حسين بدر الدين الحوثي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قد انقلبت الـواحد والعشرين من سبتمبر عام 2014 على السلطات الحكومية في صنعاء، لتدخل اليمن في حرب، وأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً لما أعلنت الأمم المتحدة.

ويحيي اليمنيون هذه الذكري باعتبارها "يوم النكبة"، التي أدخلت البلد في كهف مظلم، وتسبب بتوسع رقعة الفقر والمجاعة بين السكان.

وتؤكد منظمات دولية أن 21 مليون يمني، من أصل 27 مليونا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الانقلاب الحوثي.