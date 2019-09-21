كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي يدعو إلى شراكة متكاملة بين الصين والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في اليوم الثاني من زيارته للصين مع نصف أعضاء حكومته وجميع حكام العراق، الشركات الصينية والعالمية الكبرى إلى الاستثمار في العراق.

وقال عبد المهدي في مؤتمر التصنيع العالمي لعام 2019 في مدينة خفي، عاصمة مقاطعة آنهوي بشرق الصين، أن العراق بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز علاقاته مع آسيا، وخاصة مع الصين، لاستعادة نظامها الحيوي وازدهار التجارة.

وأكد عبد المهدي على الحاجة إلى شراكة متكاملة بين البلدين، وقال إنه سيجتمع مع القادة الصينيين لمناقشة آفاق التعاون والشراكة.

ودعا: "الشركات الصينية والدولية الكبرى على العمل والاستثمار في العراق في قطاعات الطاقة والاتصالات والطرق والسدود والمياه والزراعة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تدعمها بيئة تشريعية مشجعة وظروف آمنة."

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واضاف: "خلال اجتماعاتي، سأدعو الشركات الصينية إلى المساهمة والعمل بنشاط وفعالية في النهضة وإعادة الإعمار في العراق".

وأشار أيضًا من جانبنا، سوف نضمن تسهيل صعوبات هذا المسعى وحلها من خلال لجنة مركزية توفر الظروف والفرص المناسبة لهذه الشركات.

وتعليقًا على الزيارة، قال الأكاديمي والاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني لـ "الشرق الأوسط": "من المعروف أن سوق النفط يشهد صراعًا في السنوات المقبلة، وبالتالي فإن العراق سيضمن على الأقل البيع من نفطه على مدى السنوات العشر المقبلة، وفي مقابل عمل الشركات في هذه البلدان في مجال البنية التحتية ".

وأضاف أن العراق كان يعتمد بشكل كبير على دور الشركات الصينية في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد.

