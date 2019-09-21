نجاح أول عملية للإستئصال الحنجرة بجهة الشمال لمريض كان يعاني من اضطرابات في التنفس بسبب ورم سرطاني

تكللت أول عملية استئصال حنجرة على مستوى جهة الشمال بالنجاح، بعدما أشرف عليها بداية الأسبوع الجاري، بمستشفى القرطبي بطنجة، فريق طبي وتمريضي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

وبحسب بلاغ المديرية الجهوية للصحة بطنجة – تطوان – الحسيمة، فإن الفريق الطبي، المكون من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع الخاص وأطباء وممرضين متخصصين، أجرى العملية لمريض يبلغ من العمر 53 عاما كان يعاني من اضطرابات وعسر في التنفس بسبب ورم سرطاني في الحنجرة، مشيرة إلى أن المريض يتمثل للشفاء الآن.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه بعد إجراء سلسلة من الفحوصات السريرية والمخبرية والفحوصات بالأشعة على مستوى الحلق وأخذ عينة من الأنسجة للمريض، تبين ضرورة إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في سرطان الجلد الحنجري، حيث تم استئصال تام للحنجرة، وتشريح العقدة الليمفاوية الثنائية، مبرزة أن العملية الجراحية استغرقت حوالي خمس ساعات ومرت في ظروف جيدة.

وأظهرت نتائج الفحوصات بالأشعة للمريض أن “العملية تكللت بنجاح تام، حيث يتمتع المريض حاليا بصحة جيدة”، مذكرة بأن هذا النوع من الجراحة الدقيقة من المستوى الثالث كان يتطلب نقل المريض إلى إحدى المراكز الاستشفائية الجامعية.

وعزت المديرية الجهوية نجاح هذه العملية إلى خبرة الفريق الطبي والتمريضي، إضافة إلى توفر كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية وتضافر جهود جميع المتداخلين على مستوى المديرية الجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة – تطوان – الحسيمة والمندوبية الإقليمية للصحة بطنجة بتنسيق مع إدارة مستشفى القرطبي بطنجة، والفريق الإحصائي و التمريضي.