بثمانية نظيفة.. مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات في “البريمرليغ”

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد هزيمته الأسبوع الماضي أمام نوريتش سيتي، إذ سرعان ما تجاوز هذا السقوط، بفوزه الكبير اليوم السبت على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع السادس.

وأنهى السيتي الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من دافيد سيلفا في الدقيقة الأولى، وسيرجيو أغويرو من ضربة جزاء عند الدقيقة 7، وبعده بخمس دقائق الجزائري رياض محرز، ثم بيرناردو سيلفا في الدقيقة 15، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بعد ذلك بثلاث دقائق.

وظهر البرتغالي بيرناردو سيلفا في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 48 ليحرز هدفه الشخصي الثاني، والسادس لفريقه، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف السابع في الدقيقة 60، موقعا بذلك ثالث أهدافه الشخصية في المباراة “هاتريك”، بينما تكفل البلجيكي كيفن دي بروين باختتام ثمانية السيتي مع حلول الدقيقة 85.

ورفع مانشستر سيتي بهذا الانتصار، رصيده إلى النقطة 13، مستعيدا وصافة الترتيب من ليستر سيتي الذي تغلب على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، بينما ظل واتفورد متذيلا للترتيب بعدما تجمد مجموع نقاطه عند نقطتين.