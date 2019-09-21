الملك يستقبل العثماني بالقصر الملكي بالرباط..وهذه تفاصيل اللقاء

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، استفسر الملك، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.
وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
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