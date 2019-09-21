بعد نجاحه في اختبارين وديين.. عموتة يستهدف اسقاط الجزائر في أول لقاء رسمي مع المحليين

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، إلى ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية، الذي سيكون مسرحا للمواجهة المغاربية، التي سيحل من خلالها المنتخب الوطني المحلي، ضيفا على نظيره الجزائري، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

ويسعى الحسين عموتة، مدرب العناصر الوطنية، إلى العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، تجعله يناقش مباراة الإياب بأريحية نسبية، في أفق ضمان التأهل إلى نهائيات “الشان”.

ويرغب عموتة في استغلال المعنويات المرتفعة للاعبين المحليين، بعد نجاحهم في تحقيق الفوز بالمباراتين الوديتين، استعدادا للقاء الجزائر، أمام كل من النيجر بثنائية نظيفة، وبوركينافاسو بهدف دون رد.

ويدخل المنتخب المحلي، مباراته ضد مضيفه الجزائري، بجل العناصر المنادى عليها من طرف عموتة، والتي كانت حاضرة في مباراتي النيجر وبوركينافاسو، باستثناء لاعب الرجاء محمود بنحليب، وأيوب الكعبي مهاجم الوداد.

وأكد عموتة جاهزية اللاعبين، لمواجهة الجزائر، التي اعتبرها مهمة للغاية، من أجل الوقوف على مدى تطور وانسجام المجموعة الوطنية، مشيرا أن الهدف هو بلوغ “الشان” من أجل كسب تنافسية أكثر، التي ستمكن اللاعب المحلي من حجز مكانته داخل المنتخب الأول.