شكرا لقرائتكم خبر عن منابر الفتنة فى خدمة "قطر الشر".. تميم يوزع أبواق الدوحة لـ"إساءة مصر" والان مع التفاصيل

واصل النظام القطري التعبير عن حقده الأسود ضد مصر، فإطلق أذنابه لمهاجمة الرياض، ومحاولة تشويه بلاد الحرمين، واستخدم البوق القطري سعود بن خالد اَل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري، الذي ترك مهام وظيفته وتفرغ لمهاجمة الدول المقاطعة على منصات التواصل الإجتماعي.

وهاجم سعود بن خالد في تغريدة مسيئة لمصر وشعبها، أثارتاستياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التغريدة تعليقا على ما حاولت الجزيرة الترويج له على أنه ثورة على النظام في مصر، قبل أن ينقشع الفجر عن مجرد أكاذيب وفبركات.

وكتب سعود بن خالد آل ثاني: لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض.. ألا يستحق المصري معاملة الكلب.

وعبرت تغريدات اَل ثاني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فجر في الخصومة، فتطاول على الدولة المصرية.