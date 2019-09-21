"الوطني الاتحادي" الإماراتي يشارك باجتماعات رؤساء برلمانات أوراسيا

ترأست الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وفد بلادها في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا.

يعقد الاجتماع تحت عنوان "أوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة" بمدينة نور- سلطان – عاصمة كازاخستان يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة رؤساء برلمانات 84 دولة أوروبية وآسيوية وكذلك رؤساء 16 منظمة دولية.



وأكدت القبيسي أن الهدف الرئيسي للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا يكمن في إجراء حوار مباشر ومتعدد الأطراف بين رؤساء البرلمانات للدول الأوروبية والآسيوية، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن البرلمانات تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون ومقبولة للجميع على المستويين الإقليمي والقاري وأيضاً التوافق حول المبادئ الأساسية للتنمية الاقتصادية والحوار من خلال العلاقات الثقافية والإنسانية وتنمية التفاعل البرلماني في أوراسيا.

وقالت إن دولة الإمارات تحرص دائماً على تأطير علاقات المجلس البرلمانية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات والمجموعات الجيوسياسية بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الإمارات لدى كازاخستان، أهمية مشاركة بلاده في المنتدى الرابع لمتحدثي برلمانات البلدان الآسيوية الأوروبية.

وقال إن المشاركة تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز التلاحم والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم بما يسهم وبشكل كبير في تفعيل المشاركة المجتمعية والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

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كما أكد أن قيادتنا الحكيمة ومنذ تأسيس الإمارات وضعت الاهتمام بالإنسان في مقدمة أولوياتها وهو الاستثمار الحقيقي في تحقيق رؤيتها في استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية المستدامة لشعب الإمارات.

وأضاف: "تدشن دولة الإمارات هذه الأيام مرحلة جديدة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انطلاق التصويت في الدورة الانتخابية الجديدة، ويسطر سجل المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً رائداً على مدى السنوات الماضية وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث تعززت العلاقات بين دولة الإمارات وجميع دول العالم وشعوبها، مما أهلها للفوز بالمصداقية والثقة العالمية جنباً إلى جنب مع شهادات التقدير العربية والإقليمية والعالمية لدورها البارز في ترسيخ مفاهيم برلمانية عصرية تلبي متطلبات الشعوب وتعزز مكانتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية".

وتابع أن "البرلمان الإماراتي حقق العديد من الإنجازات التي لاقت كل الترحيب والإشادة على صعيد العمل البرلماني الإقليمي والدولي".

وأشار إلى دور المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات التنموية ودوره في دعم التعليم وتطوير البحث العلمي وتعزيز جهود التوطين والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة الصحية والاجتماعية والخدمية والإسكانية والاقتصادية وغيرها.

ويهدف المشاركون في المنتدى إلى مناقشة وبناء رؤية مشتركة وطرق لضمان التنمية المستدامة للفضاء الأوروبي الآسيوي، إضافة إلى بناء تفاعل مباشر متعدد الأطراف بين أعضاء البرلمان في الدول الأوروبية والآسيوية، وفي الوقت نفسه تمديد الحوار البرلماني والتعاون المثمر بين الدول الأوروبية الآسيوية.

كما يسعى المنتدى إلى‬ تطوير وتعزيز التفاعل بين بلدان أوروبا وآسيا لضمان التنمية الآمنة والمستدامة في أوراسيا وبناء شراكة في القارة الأوروبية الآسيوية بما سيسهم في تحقيق مستقبل مستدام لجميع الدول الأوروبية والآسيوية.‬ ويبحث المشاركون تنسيق المبادئ الأساسية للتنمية الاقتصادية الآسيوية الأوروبية وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع التعاون الصناعي والمبتكر.

يشار إلى أن فكرة المنتدى جاءت من قبل الرئيس الكازاخي الأول نور سلطان نزارباييف ضمن إطار جهوده في تأسيس مشروع "أوراسيا الكبرى".

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الإمارات، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة.

ويتشكل المجلس من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، ومن أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها.