سعود اَل ثاني.. بوق تميم لتشويه مصر.. وردود فعل غاضبة على "تويتر"

السبت 21 سبتمبر 2019

تميم

يواصل النظام القطري بقيادة تميم بن حمد ، الأخطاء المتكررة التي جعلته يعاني عزلة دولية ومقاطعة عربية تتمدد يوما تلو الآخر، بينما لا يزال تميم ورجاله يواصلون السير على نهجهم المتخبط، دون إدراك انعكاسات هذه السياسات الفاشلة.



أثبتت هذه الاستراتيجية المختلفة فشل التعاطي بها، وأنها تسببت في خسائر فادحة لقطر ؛ نتيجة إصرار نظام تميم على هذه السياسات الخاطئة، ضد الدول العربية، حيث تعاني الدوحة عزلة إقليمية ودولية متنامية، لم تعد تقتصر على نطاق البيت الخليجي.

ودعماً لهذه السياسة الفاشلة، كتب سعود بن خالد آل ثاني على تويتر اليوم مهاجماً الدولة المصرية: لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض.. ألا يستحق المصري معاملة الكلب.

وعبر مدونون عرب ومصريون عن استيائهم من التغريدة، وتوالت التعليقات عليها، حيث ردا بالمثل، كتب المدون محمد هجرس: بوجود الامريكي والإيراني والتركي.. ألا يستحق القطري معاملة الكلب؟

وكتبت بنت الوطن: الشعب المصري عظيم يستحق منا أن نرفع له القبعة تحية واحتراما وتقديرا، أما أنت فترمى لك عظمة لتنهشها.

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ورأى كثيرون أن هذا تعبير يقال في الأروقة القطرية سرا لكنه خرج الآن إلى العلن.

كما غرد حساب "السعودية العظمى" قائلا: ما تتلفظ به أمر طبيعي، وذلك لأن عقليتك وتربيتك تربية كلاب وربما الكلب أفضل منك.

وتوالت الردود الغاضبة على التغريدة القطرية، كما خلت التعليقات، تقريبا، من أي تعاطف مع كاتبها، كونها إساءة واضحة لمصر وشعبها ولا تحتمل أي تأويل.

في هذا الإطار أكد وزير الخارجية البحريني ، خالد بن أحمد آل خليفة ، أن ما تنتهجه قطر من تآمر على بعض الدول ليس وليد هذه المرحلة الراهنة، التي اتخذت فيها دول الاعتدال مواقفها لمقاطعة قطر.

مشيرا إلى أن قطر قد تآمرت على الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك دولة الكويت لم تسلم من مؤامرات قطر.

هذه الحقائق، التي أزاح وزير الخارجية البحريني الستار عنها، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن قطر في عهد تميم بن حمد لن تعود إلى البيت الخليجي ، بل إن العودة تتطلب أولا سقوط هذا النظام .