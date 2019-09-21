كيدانيان افتتح مهرجان العوينات بحضور الشامسي ونواب ومحافظي بيروت وعكار

افتتح وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​ مهرجان بلدة العوينات، الذي نظمته "حركة نهوض عكار" بالتعاون مع بلدية العوينات، في حضور سفير الامارات العربية المتحدة ​حمد سعيد الشامسي​، النواب ​أسعد درغام​، ​طارق المرعبي​ ومحمد سليمان، محافظي ​بيروت​ ​زياد شبيب​ وعكار عماد لبكي، وشخصيات وحشد من أبناء عكار.

وأحيا المهرجان الفنان معين شريف.

وألقى كيدانيان كلمة شكر فيها لمحافظ بيروت "إصراره على إقامة هذا المهرجان"، وقال: "إن حضوري ومشاركتي في مهرجان العوينات، الذي تفاجأت بمستواه وضخامته، يأتيان في إطار هدفي التواجد في قرى وبلدات نائية".

من جهته، شكر شبيب لوزير السياحة "دعمه ومشاركته"، لافتا إلى أن "المهرجان مجاني وغير استثماري، وهدفه تشجيع السياحة الريفية"، وقال: "إن المستوى الراقي والعالي تقنيا وتنظيميا للمهرجان يؤكد أن اللامركزية التي نتحدث عنها، ليست فقط لامركزية إدارية وتنظيمية، بل يجب أن تكون سياحية وثقافية أيضا".