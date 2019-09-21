الوزير مراد: جامعة LIU تقدم 3 منح لكل بلديات لبنان

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه "شعورا بالأزمة الإقتصادية والوضع الصعب في هذه الفترة، الجامعة ال​لبنان​ية الدولية - LIU تقدم لكل بلدية في لبنان ثلاثة منح: الأولى: 100%، الثانية: 70%، الثالثة: 50%. ‏هذه المنح مقدمة من رئيس الجامعة النائب ​عبد الرحيم مراد​ لكل بلديات لبنان".

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