"الكتائب" تنظم حملة تنظيف لشاطئ الرميلة

انطلقت اليوم حملة لتنظيف شاطئ ​الرميلة​، لمناسبة اليوم العالمي للتنظيف، بدعوة من مصلحة البيئة في "​حزب الكتائب​" وبالتعاون مع عدد من الاندية و​الجمعيات الاهلية​.

وللغاية تمت الاستعانة بخبرات مدير معمل فرز ​النفايات​ في ​بكفيا​ "بيكلين" ​ايلي ماضي​ الذي شرح للحاضرين الطريقة الصحيحة لفرز النفايات، ثم وُزع المتطوعين في مجموعات صغيرة كل واحدة مسؤولة عن جمع نوع معين من النفايات، لا سيما الزجاجية منها والبلاستيكية والكرتونية والورقية وكل ما هو من فضلات الطعام، اضافة الى مجموعة اخرى تزود المتطوعين بمستلزمات العملية من أكياس وغيرها.

وفي المحصلة تم جمع حوالي خمسين كيسا من المواد القابلة للتدوير وخمسين كيسا من المواد غير القابلة للتدوير، وتم ارسالها الى المراكز المختصة.