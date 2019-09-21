أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 14/9/2019 ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة ​الروشة​ في وحدة شرطة ​بيروت​ ان مجهولا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات معظمها من الالماس ومرصعة بالأحجار الكريمة تفوق قيمتها 400 ألف $ من داخل منزلها في محلة الروشة وبناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ توصلت الى تحديد هوية الفاعلة بحيث تبين انها العاملة المنزلية فجرى توقيفها، وتدعى ف. ك. من مواليد عام 1982 فليبنيه وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها وأنها خبأت المسروقات لدى أحد معارفها الذي تبين انه ليس على علم بالعملية، وجرى ضبطها وأعيدت المجوهرات الى المدعية، واودعت الموقوفة ​القضاء​ المختص، بناء على اشارته".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف عاملة من الجنسية الفلبينية بالروشة اقدمت على سرقة مجوهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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