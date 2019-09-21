الحواط: خطف حنوش فضيحة العصر الفاعل معروف والمسؤولية ضائعة

اعتبر عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب ​زياد الحواط​، في تصريح على مواقع التواصل ان"خطف جوزف حنوش فضيحة العصر. مواطن لبناني مخطوف على الأراضي اللبنانية منذ 25 يوما وكل الأجهزة تعرف مكانه ومن خطفه، ولا يتحرك أحد لاطلاقه".

واضاف: "ما جرى كشف أننا نعيش في جمهورية اللادولة. يتحدثون عن المؤسسات والبلد فالت، يريدون ​مكافحة الفساد​ فيما قمة الفساد تكمن في هذه القضية. الفاعل معروف والمسؤولية ضائعة".



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