كنعان: المبالغ المطلوبة لاستكمال العمل على تنفيذ وصلات المتن السريع ستقر

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" ​ابراهيم كنعان​ الى أن "المبالغ المطلوبة لاستكمال العمل على تنفيذ وصلات المتن السريع ستقر في ​المجلس النيابي​ الثلثاء ومن بينها المتن السريع ​عين سعادة​ والعطشانة و​بعبدات​ بشلاما وهي ملفات وصلت الى نهايتها بعدما تابعناها على مدى سنوات".

وعلى الصعيد الانمائي، اشار كنعان في لقاء مع ​مخاتير المتن​ الشمالي، الى "ضرورة معالجة وضع المتن الانمائي بشكل جذري"، مذكرا "بوصل شبكات ​الصرف الصحي​ بنسبة 80٪؜ في بلدات المتن وستستكمل، كما بدأ تلزيم محطة التكرير في بيروت والخنشارة وهي تحتاج الى اعتمادات، تضاف الى مبلغ الـ35 مليون ​دولار​ الذي صرف حتى الآن على شبكة الصرف الصحي. وكان لي اجتماع صباح اليوم مع المستشارين والمتعهد لمتابعة البلدات غير المشمولة، والتي تنقسم بين وزارة الطاقة والانماء والاعمار، وهناك حاجة اضافية تصل الى 40 مليون دولار لانجاز كل شبكات الصرف الصحي في المتن".

واشار كنعان الى "استكمال طريق بسكنتا صنين زحلة، وهي واجبات نتابعها بلا تبجّح، ولكن المطلوب دعم كل عمل منتج، وعدم السير بالغريزة والوشواشة كما كان بحصل سابقاً، وليختار كل شخص بحسب قناعاته، حتى لا يتساوى المنتج مع الفاشل"، وقال "المحاسبة تبدأ من الشعب، وعندما تتلكأ الادارة، فالمحاسبة تبدأ بمحاسبة المسؤولين عنها".