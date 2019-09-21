اشار ​وزارة الخارجية الإيرانية​ الى إن بحارا إيرانيا احتجزه قراصنة صوماليون رهينة منذ أكثر من أربع سنوات تم إطلاق سراحه بمساعدة من ​الأمم المتحدة​ ومنظمة إغاثة إنسانية.

ووجه الناطق باسم الوزارة ​عباس موسوي​ الشكر على المساعدة في إطلاق سراح البحار ​محمد شريف​ باناهنده إلى منظمة هوستاج سابورت بارتنرشب (الشراكة من أجل دعم الرهائن) ومسؤولي الأمم المتحدة في إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل والمسؤولين في ​إثيوبيا​. وقال موسوي إن ثلاثة بحارة إيرانيين آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز.

وذكرت منظمة الشراكة من أجل دعم الرهائن على ​تويتر​ "يسعدنا أن نعلن إطلاق سراح واحد من آخر رهائن القرصنة الصومالية. ما زال هناك ثلاثة بحارة آخرين يحتاجون إلى مساعدتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح بحار إيراني احتجزه قراصنة صوماليون منذ 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.