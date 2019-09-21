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عرض الديك الناجي من حريق كاتدرائية نوتردام

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty اندلع حريق ضخم في كاتدرائية نوتردام أمام كاتدرائية نوتردام الكثير لتتعافى من الحريق المدمر لكن ديكا من النحاس كان ذات يوم يعلو برجها يذكر بأن الكاتدرائية لم تفقد كل شيء.

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الديوك رمز فرنسا. الطائر الصغير الذي زين برج نوتردام سقط على الأرض في أبريل/ نيسان بعد الحريق الذي أدى إلى انهيار البرج والسقف.

الحرارة المرتفعة والسقوط من مسافة عالية شوهها الديك لكنه نجا وسيعرض أمام الجمهور في نهاية الأسبوع الجاري.

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وصرح فرانك ريستر وزير الثقافة الفرنسي أن الديك "شاهد على ما حدث في هذا الحريق المروع."

وقال إن العمل على استقرار أساس الكاتدرائية مستمر ومن غير المتوقع بدء الترميم قبل عدة أشهر على الأقل.

وستغلق الكاتدرائية أمام الجمهور لعدة سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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