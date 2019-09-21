انتشار أمني كثيف بباريس.. ومخاوف من عودة "السترات الصفراء"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إجراءات أمنية مشددة لمواجهة احتجاجات في باريس وضعت مدينة باريس تحت إجراءات أمنية مشددة، بينما يحاول متظاهرون مناهضون للحكومة استعادة زخم حركة السترات الصفراء ضد ما يعتبرونه ظلما اقتصاديا وحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبدأ بضع مئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة الفرنسية مسيرة صباح السبت في شوارع باريس. وصدرت عدة دعوات للمظاهرات في العاصمة الفرنسية من قبل مؤيدي السترات الصفراء ونشطاء بيئيين واتحاد عمال يساري متشدد. وتقام عطلة نهاية الأسبوع السنوية للتراث في فرنسا، وهو حدث شعبي للغاية يشهد فتح العديد من المواقع الثقافية للجمهور. أخبار ذات صلة ونشرت السلطات أكثر من 7000 شرطي وحظرت الاحتجاجات في منطقة كبيرة بوسط المدينة بما في ذلك القصر الرئاسي والمباني الحكومية والبرلمانية وشارع الشانزليزيه وبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام.

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