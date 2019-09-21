شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يصدر قرارا باعتبار رئيس الوفد المتحدث الرسمى للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قراراً بتفعيل لائحة الحزب، باعتبار رئيس الوفد، هو المتحدث الرسمي للحزب والمعبر عن سياساته. صدر القرار لتوحيد الجهة مصدر القرار؛ نظرًا لحساسية القضايا المطروحة على الساحة حاليًا وتداركًا لأي تناقض أو لبس. Advertisements ووفقا للبيان الصادر عن الحزب، يتم إبلاغ أعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجان المحافظات بالقرار للالتزام به؛ إعمالًا لنص اللائحة.

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