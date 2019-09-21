البايرن يمطر شباك كولن برباعية ويعتلي صدارة “البوندسليغا” مؤقتا

دك فريق بايرن ميونيخ، شباك ضيفه كولن بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في افتتاح حصة التسجيل للبافاري، بعد مرور 3 دقائق على ضربة البداية، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه مجريات الشوط الأول.

وعاد ليفاندوفسكي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 48 ليحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في اللقاء، قبل أن يوقع البرازيلي فيليب كوتيني الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 62، بينما تكفل الكرواتي ايفان بيريزيتش باختتام الرباعية مع حلول الدقيقة 73.

وارتقى البايرن، بفضل هذا الانتصار، إلى صدارة ترتيب “البوندسليغا” بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 11، بينما تجمدت نقاط كولن عند النقطة الثالثة، في المركز الخامس عشر.