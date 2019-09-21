توقيف مواطن جزائري بمطار محمد الخامس تنفيذا لأمر دولي باعتقاله

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس، مواطنا جزائريا يبلغ من العمر 32 سنة.

وجاء توقيف المواطن الجزائري، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الجزائرية.

وجرى توقيف المعني بالأمر بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار تونس، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بتاريخ 13 مارس 2019، إثر تورطه في الانتماء لشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الجزائرية المختصة بقرار التوقيف.