العثماني: تحولات استراتيجية تعرفها قضية الصحراء.. و80% من الساكنة في بلدهم يشاركون في تنميته

في افتتاح الاجتماع الأول للجنة الصحراء المغربية، التي شكلها الحزب حول قضية الصحراء، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، إن ملف الصحراء “يعرف تحولات استراتيجية مستمرة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الحقوقي وأيضا الميداني”.

وأضاف العثماني، “موقف المغرب قوي فهو يوجد فوق أرضه، و80 بالمائة من سكان الصحراء في بلدهم يشاركون تنميته، والتحولات الاسراتيجية تحتاج إلى اليقظة”.

وأوضح العثماني أن حزبه كان في الطليعة والمقدمة للمساهمة في معركة الوطن، مضيفا، “نؤمن أنها قضية شعب بكل مكوناته، وقامت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بأدوار طلائعية مهمة تكميلية للجهود الدبلوماسية”.

وأضاف: “فكرنا في الحزب بأن نؤسس اللجنة التي ستكون مشتلا للتفكير والدراسة والاقتراح والمبادرة، ونحن واعون بأن العمل يجب أن يقوم أساسا على المعرفة والرصد واليقظة في ظل وحود آلية معادية للمغرب تنشر الأكاذيب ولا تيأس”.

ويرى المتحدث أن المرحلة الثانية تتعلق بالنضال الميداني لبث الوعي ومواجهة تضليل الخصوم، وأضاف، “الدفاع مستمر والمعركة مستمرة، والحزب يساهم بأدوات جديدة وبنفس جديد وبرؤية جديدة ويعطي قوة لمساهمته في إطار الدبلوماسية الحزبية والمدنية”.