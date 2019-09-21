انتهاء اجتماع المشتركة ولا قرار بالتوصية بغانتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهى اجتماع نواب القائمة المشتركة، مساء اليوم، السبت، في كفر قاسم، عشيّة اجتماع الكتل البرلمانيّة بالرئيس الإسرائيليّ، رؤوفين ريفلين، مساء غدٍ، الأحد، دون الاتفاق على التوصية بمرشّح لرئاسة الحكومة.

وعلم موقع "عرب ٤٨" أنه لا إجماع داخل مكوّنات القائمة المشتركة على التوصية برئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، لرئاسة الحكومة، بخلاف ما تروّج له وسائل إعلام إسرائيليّة.

ووفقًا للمعلومات، فإنّ الاجتماع ما زال مستمرًا، ولم يتم التوصّل إلى قرار بعد.

ولم يتوجّه غانتس للقائمة المشتركة بطلب دعمها، رغم إجرائه اتصالات بقادة مختلف الأحزاب الإسرائيليّة.

Advertisements

وتمتنع الأحزاب العربيّة، عادةً، عن التوصية بأيّ مرشّح لرئاسة الحكومة.

والأحد الماضي، قال غانتس، "لدينا نقاش هائل مع القائمة المشتركة حول الجانب القومي – السياسي، ولن أتزحزح عن هذا النقاش للحظة واحدة".

لكن في رده على سؤال لموقع "واللا" الإلكتروني، حول حاجته إلى توصية القائمة المشتركة أمام ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ادعى غانتس "أننا لا نجعلهم شركاء سياسيين غير شرعيين".

وزعم غانتس أن "مرحلة التوصيات هي شيء واختيار الحكومة هي مرحلة ثانية. وتوجد لدى رئيس الدولة صلاحية منح التفويض لمن يعتقد أن لديه الاحتمال الأعلى على ضوء النتائج والخريطة التي ستنشأ".