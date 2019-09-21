القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، اليوم، السبت، أمام محطة الشرطة في المدينة، احتجاجًا على تقاعس الشرطة في منع انتشار الجريمة في المدينة، غداة جريمة أدّت إلى مقتل شاب أمس، الجمعة.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتعامل الشرطة مع الجريمة في المدينة، محملين إيّاها المسؤولية عن جرائم القتل وتفشي العنف وانتشار السلاح.
وشهد المجتمع العربي في الأيام الأخيرة 4 جرائم قتل في أم الفحم وكفر ياسيف وبسمة طبعون، خلال يوم واحد، أمس، الجمعة.
وحذر المتظاهرون والمسؤولون في المدينة من تفاقم الجريمة، إذا لم تتم عملية ردع للمجرمين، مشيرين إلى أنّ الوضع قابل للانفجار في حال لم تجرِ تغييرات وحلول سريعة.
وقتل أمس، الجمعة، في مدينة أم الفحم الشاب إياد حمزة بدير (31 عامًا) بإطلاق الرصاص عليه، وهي ثالث جريمة قتل المدينة، بعد مقتل المسنة زينب محاميد (80 عاما) على يد ابنها، ومقتل الشاب ساهر محاميد (19 عامًا) بداية العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم تتظاهر: "دماؤنا ليست مستباحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.