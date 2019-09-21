شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2000 رد على تغريدة مسيئة لمصر كتبها أحد أفراد أسرة قطر الحاكمة والان مع التفاصيل

تجاوزت الردود على تغريدة مسيئة لمصر وشعبها، كتبها أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، الألفين رد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب سعود بن خالد آل ثاني، عبر حسابه على تويتر: لو عثر كلب في القطب الجنوبي، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض... ألا يستحق المصري معاملة الكلب.

وتوالت الردود على التغريدة، كما تنوعت بين الهجوم بالمثل، والاعتراض، والتبرير بخيانة التعبير، والمطالبة بالرد.

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ورغم أن التغريدة لم تقابل بإشادة من أي من المعلقين، لما تضمنته من إساءة لأكثر من 100 مليون مصري، إلا أن آل ثاني رفض حذفها.

وحاول بعض المحسوبين على قطر، ممن أحرجتهم التغريدة، أن يتحدثوا عن خيانة في التعبير، إلا أن عدم الحذف أكد أنها مقصودة عن سبق إصرار.

ويوم أمس روجت قناة الجزيرة لـ"ثورة" تستهدف قلب النظام في مصر، مستعينة بمقاطع احتوت الكثير من التزوير والفبركة.

لكن، وحين ظهرت الأمور على حقيقتها، ظهر حكام قطر على حقيقتهم، ولم يتحرجوا من التعبير عن استيائهم بهذا الشكل.