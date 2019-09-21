ننشر نص بيان قبيلة الباراس بحضرموت حول تأييد قرار المحافظ

أصدرت قبيلة الباراس بمحافظة حضرموت بيان تأييد ومساندة لقرارات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.

وإليكم نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تأييد و مساندة من قبيلة الباراس بمحافظة حضرموت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين.

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يعلن الشيخ احمد باحسن باراس شيخ الباراس في حضرموت تأييده ومساندته ومباركته لمطالب حضرموت المشروعة والعادلة التي عبر عنها الأخ المحافظ القائد الشجاع فرج سالمين البحسني ونقف معه في كافة الإجراءات الحكيمة التي اتخذها و يتخذها لتمكين حضرموت و أهلها من تلك الحقوق .

إننا نقف صفآ واحدآ مع إجماع أبناء حضرموت وقيادتها حتى تتحقق كل مطالبها و نناشد كل المكونات السياسية والمجتمعية وكل أهل حضرموت أن يتحدوا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا حتى نصل الى كل مطالبنا .

لقد أظهر الشجاع المحافظ البحسني قيادة وحكمة وإقدام وهذا ما نحتاجه اليوم حضرموت جغرافيا وانسان.

الشيخ احمد باحسن باراس

وكافة قبيلة الباراس في حضرموت

20 سبتمبر 2019م