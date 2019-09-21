ممثلون عن رئيس الوزراء في 'كامب نو' لبحث مشروع على غرار ريال مدريد

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2019-09-21 | 16:23
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يعتزم ممثلون عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، توقيع اتفاقية مع نادي برشلونة لانشاء اكاديميات على غرار مشروع اكاديمية نادي ريال مدريد.
وتواجد ممثلون عن المكتب خلال الاسبوع الماضي في العاصمة مدريد، لتوقيع اتفاقية انشاء اكاديمية النادي "الملكي" في اربع محافظات عراقية.
ممثلو عبد المهدي سيتواجدون في ملعب برشلونة "كامب نو" في الـ24 من ايلول الجاري، من اجل بحث امكانية انشاء اكاديمية النادي "الكتلوني" في العراق.
يذكر ان ثلاثة اندية اسبانية، تمتلك اكاديميات في العراق وهي كل من اسبانيول وليغانيس وريال مدريد.
ممثلو عبد المهدي سيتواجدون في ملعب برشلونة "كامب نو" في الـ24 من ايلول الجاري، من اجل بحث امكانية انشاء اكاديمية النادي "الكتلوني" في العراق.
يذكر ان ثلاثة اندية اسبانية، تمتلك اكاديميات في العراق وهي كل من اسبانيول وليغانيس وريال مدريد.
المحرر: محمد خليل
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