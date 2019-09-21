القبض على شرطي ينتحل صفة ضابط في أبو غريب

أفاد مصدر أمني، السبت، بإلقاء القبض على شرطي ينتحل صفة ضابط في منطقة أبو غريب غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة وبالاشتراك مع المفارز المشتركة ضمن منطقة البكرية قضاء ابو غريب غربي بغداد، تمكنت اليوم، من إلقاء القبض على شرطي منسوب لقيادة شرطة صلاح الدين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد".



وأضاف أنه "تم تسليمه الى احدى المراكز الأمنية حسب إجراءات أصولية".

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