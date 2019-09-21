مدرب إشبيلية عن مواجهة ريال مدريد: المباريات مثل البطيخ

أكد المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي إشبيلية، أنّ مواجهة فريق ريال مدريد ، في الليجا لن تكون سهلة.

النادي الأندلسي يواجه نظيره الملكي، غدًا الأحد، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الليجا.



وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لاعبي فريقي لديهم عقلية جيدة، علينا أنّ نركز أكثر على ما يُمكن أنّ نقدمه في المباراة، نحن نركز على ما يمكننا تقديمه في المباراة".

وأضاف: "سنواجه فريق غير عادي، ذو موهبة مُذهلة، علينا أنّ نظهر أفضل نسخة لدينا، وأكثر من ذلك، لأننا سنواجه منافس قوي".

وواصل: "أود أنّ أرى فريقي يلعب بشكل جيد، يجب أنّ نكون جيدين في الهجوم، وأنّ ندافع بشكل جيد، سنحاول تقديم كل ما لدينا كما هو الحال دائمًا بغض النظر عن المنافس".



وأكمل: "سنعلب من أجل الحصول على النقاط الثلاث، سنلعب من أجل اسعاد الجماهير، وسنحاول تحقيق الانتصار من أجلهم، سنواجه منافس جيد، وسنحاول التغلب عليهم".

وبسؤاله "هل المنافس يحفزك بشكل خاص؟"، أجاب: "لا توجد تحفيزات إضافية، حيث أنّ تكون في إشبيلية، فأنت مُحفز بالفعل، آمل أنّ أتمكن من البقاء هُنا لسنوات عديدة، لديّ ذكريات جيدة ضد جميع الأندية التي دربتها، الأبطال هم اللاعبين وليس المدربين".

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وبسؤاله "هل إشبيلية المُفضل للفوز في المباراة؟"، قال: "المباريات مثل البطيخ، حتى تقوم بفتحها، أنت لا تعرف ما الذي ستجده".

وعن الانتقادات حول المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد: "أنا لن أقيم أي منافس، لديّ أقصى درجات الاحترام لزملائي ولزيدان".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا يزال لدينا مجال للتحسّين، مثلنا مثل أي فريق آخر، علينا أنّ نقوم بالأشياء بشكل أفضل، سنواصل محاولة التحسن في كل الجوانب".

