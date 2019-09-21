مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

رفع مجلس النواب، السبت، جلسته الى يوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين القادم الساعة الواحدة بعد الظهر".

وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.