رفع مجلس النواب، السبت، جلسته الى يوم الاثنين المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين القادم الساعة الواحدة بعد الظهر".
وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.