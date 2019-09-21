عبد المهدي من شنغهاي: نريد ان نكون جزءاً من نهوض آسيا

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء زار مدينة شنغهاي والتقى محافظها آن يونغ".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، "نحن ننتمي لآسيا ونريد ان نكون جزءاً من نهوضها، وان الصين في مقدمة الدول التي تقود نهضة الشرق ونسعى للتعاون والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة".



وأضاف أن "اصطحاب معظم اعضاء السلطة التنفيذية هو دليل إيلاء الحكومة هذه الزيارة الأهمية، ونريد ان تشكل نقلة نوعية وتنتقل لحالة التنفيذ والى إنجازات واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه التحتية لتكون مرتكزا لمشاريع البناء".

وقال آن يونغ مخاطباً رئيس الوزراء والوفد العراقي: "إنكم تواجهون مهمة شاقة ومدينة شنغهاي بشركاتها المتنوعة والمعروفة مستعدة للعمل تحت توجيه الحكومة العراقية وفي جميع المجالات، وبالأخص البنى التحتية"، مشيراً إلى "عمق الحضارتين العراقية والصينية وأهمية طريق الحرير الذي يربط البلدين منذ القدم".



واستعرض محافظ شنغهاي "القدرات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها هذه المدينة التي تعد مركزا تجاريا عالميا متقدما وتضم مئات الشركات الاستثمارية الصينية والاجنبية، اضافة الى عدد كبير من الجامعات ومراكز البحوث والتطوير ، وجدد استعداد هذه الشركات للعمل في العراق".

ولفت البيان، إلى أن "الوفد العراقي أجرى جولة في المدينة شملت شركة تصنيع معدات الطاقة الكهربائية (شنغهاي الكتريك )، وبعد جولة سريعة في مقر الشركة تم عقد اجتماع مع مديري الشركة المسؤولين عن المشاريع التي تنفذها في العراق".

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وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين تحدثوا عن المشاريع والاحتياجات والفرص المتاحة في مجالات عمل شركة (جنرال الكتريك) المتعلقة بالطاقة والنقل والبنى التحتية والتعاون في الجوانب الادارية والمالية وتدريب الملاكات العراقية وتطوير الخبرات المحلية".

وأوضح البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اختتم زيارته الى شنغهاي بزيارة ميناء يانغ شان واللقاء بالمسؤولين في الميناء، الذي يسهم في التبادل التجاري العراقي الصيني"، واصفاً زيارة ميناء يانغ شان في شنغهاي، بأنها "من أهم محطات الزيارة للإستفادة من التجربة والخبرة الصينية في مجال بناء الموانئ وتطويرها، خصوصا في مدينة البصرة وميناء الفاو الكبير".

وتابع أن "عبد المهدسي سيبدأ يوم غد الأحد، زيارته الرسمية الى العاصمة بكين".