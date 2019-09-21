قتلى وجرحى بإطلاق نار في كارولينا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قٌتل شخصين، وأصيب 8 آخرون، السبت، في حادث إطلاق نار داخل نادي ليلي بولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولم تفد الشرطة الأمريكية بمزيد من التفاصيل حول الحادث. وتعيش الولايات المتحدة واحدة من أكثر الفترات دموية بسبب تكرار حوادث إطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والولايات. فمن كاليفورنيا إلى أوهايو وتكساس مرورا بولاية ميسيسيبي، شهدت الولايات المتحدة العديد من حوادث إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بدوافع مختلفة بعضها عنصرية والأخرى غامضة لم تعرف بعد.

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